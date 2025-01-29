شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يقبّل رأس مفتي عام المملكة أثناء تأديته صلاة الميت الأمير محمد بن فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تقبيل رأس سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وجاء ذلك أثناء تأديته صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وكان ولي العهد قد أدى اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله -.

يذكر أن صلاة الميت قد أقيمت على جثمان سموه اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.