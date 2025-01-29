شكرا لمتابعة خبر عن سائق توصيل يجسد الكرم السعودي بمبادرة إنسانية للمحتاجين.. صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لفتة إنسانية مؤثرة، قام سائق توصيل بتعليق ملاحظة على مقعد السيارة موجهة إلى الركاب الذين قد يواجهون صعوبة في دفع تكلفة الرحلة.

وكتب السائق ملاحظة على كرسي الراكب: “منعًا لإحراج نفسك، في حال لم تستطع دفع مبلغ الرحلة، لا تسأل عن سعر الرحلة بعد الانتهاء، انزل بكل هدوء وسأتفهم الأمر وارحل، الناس للناس، اذكروا والدي ووالدتي بدعوة” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة السائق بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: “اشكره من كل قلبي

فعلا الناس للناس”، “‏‎الله يرزقه من حيث لا يحتسب”، “‏‎حبيت المبادرة الله يوفقه” .