شكرا لمتابعة خبر عن تعذر رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعذر رؤية هلال شهر شعبان في مرصد تمير، فيما تشير الحسابات الفلكية إلى أن الجمعة أول أيامه.

وكان مركز الفلك الدولي قد أعلن أن اليوم الأربعاء 29 يناير 2025م اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1446هـ في العديد من دول العالم الإسلامي.

وأكد أنه تستحيل رؤية هلال شهر شعبان اليوم من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل أو مع غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوما، وسيكون يوم الجمعة 31 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.