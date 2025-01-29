شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة يوجيني تزور لبينالي الفنون الإسلامية بجدة.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - زارت أميرة يورك، الأميرة يوجيني، بينالي الفنون الإسلامية، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية بجدة.

والتقطت صورا من داخل المؤسسة، من بينها صورة لقطعة تم إنشائها بواسطة مدرسة مؤسسة عمها الملك تشارلز.

وشاركت أميرة يورك عدة صورة على حسابها بموقع إنستغرام وكتبت :”لقد كانت لي متعة زيارة جدة لرؤية بينالي السعودية “مؤسسة بينالي الدرعية”.

يذكر أن بينالي الفنون الإسلامية يوفر فرصة للتعمق في تفاصيل الفن الإسلامي، من خلال تذوق الفنون الغنية والمتنوعة للحضارة الإسلامية، سواء التاريخية والمعاصرة.