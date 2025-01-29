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الأميرة يوجيني تزور لبينالي الفنون الإسلامية بجدة.. صور

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الرياض - علي القحطاني - زارت أميرة يورك، الأميرة يوجيني، بينالي الفنون الإسلامية، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية بجدة.

والتقطت صورا من داخل المؤسسة، من بينها صورة لقطعة تم إنشائها بواسطة مدرسة مؤسسة عمها الملك تشارلز.

وشاركت أميرة يورك عدة صورة على حسابها بموقع إنستغرام وكتبت :”لقد كانت لي متعة زيارة جدة لرؤية بينالي “مؤسسة بينالي الدرعية”.

يذكر أن بينالي الفنون الإسلامية يوفر فرصة للتعمق في تفاصيل الفن الإسلامي، من خلال تذوق الفنون الغنية والمتنوعة للحضارة الإسلامية، سواء التاريخية والمعاصرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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