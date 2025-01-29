محمد بن فهد رحلة عطاء ومبادرات إنسانية واجتماعية

أعلن الديوان الملكي، الثلاثاء، وفاة الأمير محمد بن فهد، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.. وقدمولي العهد، الأمير محمد بن سلمان ، العزاء للأمير تركي بن محمد وإخوانه في وفاة والدهم.

والفقيد هو الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله، وولد في العام 1369هـ/ 1950م، في مدينة الرياض، وتلقى تعليمه في معهد العاصمة النموذجي، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة كاليفورنيا «سانتا باربرا»، وكان أول منصب حكومي يتقلده مساعد نائب وزير الداخلية، حتى تعيينه عام 1985 أميرًا للمنطقة الشرقية.وعُرف الأمير محمد بن فهد بالثقافة الرفيعة والنظرة المستقبلية والانفتاح على العالم، والمشاركة في إنجاز الكثير من معالم النهضة والتنمية في البلاد، ولم ينحصر عطاؤه في حدود الوظيفة العامة، ولكن امتد ليشمل احتياجات المواطنين. فكان مؤسسًا للعديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والتنمية الإنسانية داخل وخارج المملكة.

وشهدت المنطقة الشرقية التي تحتضن الصناعات النفطية وصناعات الغاز والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية والغذائية، نهضة واسعة، شملت التطوير الصناعي والسياحي والخدمات الأساسية، وبناء المواني التي أصبحت من أكبر مواني التصدير على الخليج، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية، ومشرعات الطرق والكهرباء وإنشاء المدن الصناعية، والتوسع في الخدمات الصحية، كما شهدت نهضة عمرانية واسعة.

مبادرات إنسانية

تحفل السيرة الذاتية للأمير محمد بن فهد بالكثير من الإنجازات والمبادرات الإنسانية والاجتماعية والعلمية، كاهتمامه بالشأن الاجتماعي والإنساني وتنمية الشباب، وبكل فئات المجتمع، وعلى رأسهم ذوو الاحتياجات الهمم والفقراء والمساجين وأسرهم، كما رعى مرضى السرطان، وحفز المؤسسات الخيرية على تطوير أدائها لخدمة هذه الفئات.

وأنشأ مركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب، وجامعة الأمير محمد بن فهد التي أسسها على أحدث طراز هندسي ببرامج للبحث العلمي في هيئة تكساس العالمية، كذلك أطلق مبادرة إنشاء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للتنمية الإنسانية.

القائد القدوة

حصل الراحل على العديد من الأوسمة، أبرزها وسام القائد القدوة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، والدكتوراة الفخرية من جامعة وسط فلوريدا، تقديرًا لدوره البارز والمؤثر في الخدمة العامة محليًا وعالميًا، وفي العام 2019 كرم من جائزة الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في مملكة البحرين، نظير إنجازاته في المجال التطوعي والإنساني، كذلك أسس لعدة جوائز باسمه، أبرزها جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز، وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دوت الخليج العربي، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني، وجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وبراءة اختراع.

المؤسسات الخيرية

انطلاقًا مما توليه مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية من أهمية لدور المؤسسات الخيرية في تنمية المجتمع، ولمعالجة أهم المشكلات التي تعيق النهوض بالعمل الخيري في العالم العربي، والمتمثلة في الافتقار إلى العمل المؤسسي المميّز، جاءت «جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دوت الخليج العربي»، بهدف المساهمة في الارتقاء بأداء المؤسسات الخيرية، وبمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي.

وهدفت الجائزة إلى زيادة الوعي لدى المؤسسات الخيرية بأهمية التميّز في الأداء المؤسسي، وتقدير المؤسسات التي توفّر الدعم الفعّال لهذا القطاع، مع إبراز أهمية الأخذ بمبادئ الثقافة والأخلاقيات المهنية، وإعلاء القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات والاستغلال الأمثل للإمكانات، وإظهار الدور المهم للأنظمة الإدارية والمالية، وصيانة قنوات التواصل المجتمعي في مجال العمل الخيري، كذلك هدفت إلى تشجيع جهود إيجاد حلول إبداعية للمشكلات التي تواجه التنمية الإنسانية في العالم العربي، وتوفير فرص لتبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب المتميّزة على مستوى العالم العربي في مجال التنمية الإنسانية.

برامج أكاديمية

تأسست جامعة الأمير محمد بن فهد عام 1426هـ/2006م، في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، وتخصصت في استخدام تقنية المعلومات في برامجها الأكاديمية ومقرراتها، وبُنيت برامجها الأكاديمية ونظامها الإداري عن طريق هيئة تكساس العالمية للتعليم (TIEC)، التي تضم مجموعة من 32 جامعة أمريكية، وتعتمد الجامعة اللغة الإنجليزية في نظامها التعليمي.

وتضم الجامعة 6 كليات، تقدم من خلالها برامج البكالوريوس والماجستير، هي: كلية الهندسة ويندرج تحتها ثلاثة أقسام هي: قسم الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، وكلية هندسة وعلوم الحاسب الآلي، وتضم أربعة أقسام، هي: تقنية المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة الحاسب الآلي، وهندسة البرمجيات.

كما تضم كلية إدارة الأعمال، وتشمل الكلية خمسة أقسام، هي: المحاسبة، إدارة الأعمال، والعلوم المالية، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية، وكلية العلوم والدراسات الإنسانية، وتقدم برنامج بكالوريوس في القانون، وبرنامج ماجستير في مجال التربية والتنمية البشرية، إضافة إلى كلية القانون، وكلية العمارة والتصاميم، وفيها ثلاثة أقسام هي: العمارة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي.

طاقة استيعابية

يعد إستاد الأمير محمد بن فهد، أحد المنشآت الرياضية متعددة الأغراض في المملكة، يستضيف المباريات والأحداث الرياضية، وتقوم وزارة الرياضة بمسؤولية الإشراف عليه، ويقع الإستاد على مدخل مدينة الدمام من الجهة الجنوب شرقية.

ويُعد إستاد الأمير محمد بن فهد الملعب الرئيس لكرة القدم في المنطقة الشرقية، وتبلغ المساحة الإجمالية التي أنشئ عليها نحو 106 آلاف م2، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 35 ألف مقعد، ويتألف من ملعب عشب طبيعي ومضمار ألعاب القوى، إضافةً إلى مدرجات مظللة جزئيًّا.

الأوسمة والتكريم

وسام القائد القدوة من مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

الدكتوراة الفخرية من جامعة وسط فلوريدا، تقديرًا لدوره البارز والمؤثر في الخدمة العامة محليًا وعالميًا.

2019 كرم من جائزة الشيخ عيسى بن خليفة آل خليفة للعمل التطوعي في مملكة البحرين، نظير إنجازاته في المجال التطوعي والإنساني.

جوائز باسم الفقيد

جائزة الأمير محمد بن فهد للأداء الحكومي المتميز.

جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في دوت الخليج العربي.

جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز في اليوم الوطني.

جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي وبراءة اختراع.