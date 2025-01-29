22 % ارتفاع أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير

ارتفع إجمالي أعداد الباحثين في مجال البحث والتطوير (بدوام كامل) بالمملكة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، إذ قفز العدد من 24.8 ألف باحث وباحثة في 2021 إلى 36.8 ألفاً في عام 2023، وذلك وفقا لبيانات هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

التعليم الأكثر

وخلال العام 2023 تصدر قطاع التعليم أعداد الباحثين بنحو 32.209 ألف باحث وباحثة بنسبة نمو 20.38%، في حين بلغ عدد الباحثين في القطاع الحكومي 1833 بنمو 14.99%، والقطاع الخاص 2790 باحثا وباحثة، بنسبة نمو 53.50 %.

ومنذ عام 2021 كانت نسبة الباحثين في المجال التعليمي هي الأعلى من بين جميع القطاعات، إلا أن نسب الباحثين في القطاعين العام والخاص تحسنت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

20 % ارتفاع الإنفاق

وارتفعت نسبة إنفاق القطاع الحكومي على البحث والتطوير في المملكة بنحو 20% خلال العام 2023، إلى نحو 8.667 مليارات ريال. ووفقا لبيانات الهيئة فقد بلغ الإنفاق على البحث والتطوير خلال 2021 نحو 7.222 مليارات ريال، وهو مبلغ مشابه إلى ما تم إنفاقه في العام الذي يليه 2022، ثم ارتفع المبلغ إلى أكثر من 8.6 مليارات في 2023.

كما قفز إنفاق القطاع الخاص عبر مؤسسات الأعمال على البحث والتطوير في المملكة منذ عام 2021، بشكل ملحوظ من 5.149 مليارات ريال إلى 8.701 مليارات ريال في 2023.

أبرز الإنجازات

وقالت الهيئة إن أبرز نتائج منظومة البحث والابتكار بالمملكة تمثلت في نمو المخرجات الابتكارية من الشراكات مع الصناعة والقطاع الخاص بنسبة 96% سنويا، في حين زاد عدد الباحثين النشطين منذ عام 2014 بنسبة 38%، كما ارتفعت نسبة مشاركة الباحثات خلال العقد الأخير من 19.3 % إلى 30.3%.

وتضاعف معدل النشر العلمي مقارنة بدول العشرين 5 مرات، كما تم تأسيس 12 مكتبا لنقل التقنية وتحويل الأبحاث إلى منتجات اقتصادية، في حين بلغت نسبة التفوق في تأثير الاستشهادات العلمية عن المتوسط العالمي نحو 30%.

وأيضا زادت من 5 إلى 10 مناطق الابتكار المعترف بها عالميا بحول 2024، و84% ارتفاع النشر ضمن أفضل 1% عالميا.

إجمالي الباحثين في مجال البحث والتطوير

2021 24,808 -

2022 30,167 21.60%

2023 36,832 22.11%