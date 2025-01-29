84 ألف جلسة قضائية للمظالم في 90 يومًا

سجلت الدعاوى الواردة لمحاكم ديوان المظالم خلال الربع الرابع من العام الماضي 60.301 دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية بالرياض الدعاوى بـ15%، في وقت بلغت فيه الدعاوى والطلبات المنجزة 50.883 طلبًا منجزًا، وبلغ إجمالي الدعاوى المقيدة 55.375 دعوى مقيدة، والأحكام الصادرة 50.474 حكمًا، وإجمالي الجلسات القضائية 83.737 جلسة.

تقرير الديوان

كشف تقرير ديوان المظالم للربع الرابع من العام الماضي، تسجيل 60.301 دعوى واردة، وتصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض الدعاوى، بإجمالي 8937 دعوى واردة بـ15%، وحلت المحكمة الإدارية بجدة ثانيًا، بإجمالي 8507 دعاوى بـ14%، والمحكمة الإدارية العليا ثالثًا، بإجمالي 5603 دعاوى بـ9%، والمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة رابعًا، بـ 5424 دعوى واردة بـ8.99% ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض خامسًا، بإجمالي 5398 دعوى بـ8.95%.

إدارية الرياض

تصدرت المحكمة الإدارية بالرياض الأحكام الصادرة، التي بلغت بها 7016 حكمًا صادرًا بـ14%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيًا، بإجمالي 6737 حكمًا صادرًا بـ13%، ثم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض ثالثًا، بإجمالي 6033 حكمًا بـ12%، والمحكمة الإدارية العليا رابعًا، بإجمالي 5156 حكمًا بـ10%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 3399 حكمًا صادرًا بـ7%.

جلسات قضائية

سجلت المحكمة الإدارية بالرياض أكثر المحاكم جلسات قضائية، حيث بلغت 18.257 جلسة بـ22%، وحلت المحكمة الإدارية في جدة ثانيًا، بإجمالي 13.683 جلسة بـ16%، والمحكمة الإدارية بمكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 7475 جلسة قضائية بـ9%، ومحكمة الاستئناف الإدارية في الرياض رابعًا، بإجمالي 6807 جلسات قضائية بـ8%، والمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 4900 جلسة قضائية بـ6%.

أرقام واحصاءات

60 ألف دعاوى واردة

50.8 ألف الطلبات المنجزة

50 ألف أحكام صادرة

83.7 ألف جلسات قضائية

55 ألف دعاوى مقيدة

الأكثر دعاوى واردة

المحكمة الإدارية بالرياض: 15%

المحكمة الإدارية بجدة: 14%

المحكمة الإدارية العليا: 9%

المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة: 8.99%

محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض: 8.95%

الأكثر جلسات قضائية

المحكمة الإدارية بالرياض: 22%

المحكمة الإدارية بجدة: 16%

المحكمة الإدارية بمكة: 9%

محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض: 8%

المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة: 6%

الأكثر أحكام صادرة

المحكمة الإدارية بالرياض: 14%

المحكمة الإدارية بجدة: 13%

محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض: 12%

المحكمة الإدارية العليا: 10%

محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة: 7%