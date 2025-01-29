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توجيهات تحدد شروط دعوة كبار الشخصيات للمؤتمرات والندوات

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عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدرت الأجهزة والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة لها توجيهات جديدة تتضمن ضوابط مُحدثة لعقد المؤتمرات والندوات في المملكة بمشاركة خارجية.
وتركز التوجيهات بشكل أساسي على تنظيم دعوة الشخصيات ذات المستوى الرفيع، بمن فيهم رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ومن في حكمهم، وذلك إنفاذاً لما جاء في الفقرة الفرعية «ب» من الفقرة «3» من البند ثانياً من ضوابط عقد المؤتمرات والندوات في المملكة عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم «81» بتاريخ 22/3/1431هـ.

توجيهات جديدة


وبحسب التوجيهات الجديدة، سيقتصر حضور هؤلاءِ الشخصيات على المؤتمرات أو الندوات التي تُحدد وفق اعتبارات عليا وبما يتماشى مع مصالح الدولة وتوجهاتها.
وتهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تنظيم مشاركة الشخصيات الرفيعة في المؤتمرات والندوات المقامة في المملكة، وضمان توافقها مع الأهداف والمصالح العليا للدولة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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