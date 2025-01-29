شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلاله الرواسب في منطقة حائل، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل وتجريف التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.