شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

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انخفاض درجات الحرارة

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عنليلة الأربعاء/الخميسوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.- المدينة المنورة 11 درجة مئوية.- الرياض 9 درجات مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 7 درجات مئوية.- تبوك 7 درجات مئوية.- بريدة 8 درجات مئوية.- حائل 5 درجات مئوية.- الباحة 8 درجات مئوية.- عرعر 3 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية- نجران 10 درجة مئوية.- الخرج 12 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 9 درجة مئوية.- الدوادمي 7 درجات مئوية..- شرورة 14 درجة مئوية.أعلن المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، إذ يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكة.ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.