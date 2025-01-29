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شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أكبر فعالية لبناء جيل مبتكرين بالذكاء الاصطناعي.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعت جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى التسجيل في فعالية "أذكىKSU" التي تعد أكبر فعالية على مستوى جامعات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتستهدف تمكين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وتعزيز قدراتهم في المجال هذه التقنيات المتقدمة، وذلك في مقر المجمع الرياضي بالجامعة (أريناKSU).
وتتضمن الفعالية التي تستمر يومًا واحدًا العديد من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف تنمية مهارات المشاركين في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم الذهنية والشخصية والعملية، حيث تتضمن إقامة العديد من التطبيقات والتجارب الحية ، واستعراض التجارب العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الخبراء المتخصصين والمؤثرين.
وستتضمن الفعالية توزيع العديد من الجوائز القيمة للمشاركين، إضافةً إلى المساحة التي توفرها منطقة الـ AI PARK المليئة بالأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وعربات الطعام، إضافة إلى جانب حزمة من البرامج الإثرائية التي تستهدف استثمار قدرات المشاركين واستكشاف مواهبهم، وتحفز لديهم الفضول بالمجال.
وتتكامل جهود جامعة الملك سعود مع "سدايا" من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات في بناء العقول والقدرات البشرية الوطنية، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة بينهم واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من المنافسة عالميًّا، إضافة إلى توعيتهم بأحدث الاستخدامات والتطبيقات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتأسيس جيل قادر على التعامل مع تطورات هذه التقنيات المتقدمة والاستفادة منها بمختلف المجالات والاختصاصات.
وتستهدف تمكين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وتعزيز قدراتهم في المجال هذه التقنيات المتقدمة، وذلك في مقر المجمع الرياضي بالجامعة (أريناKSU).
طريقة التسجيلويمكن للراغبين من منسوبي جامعة الملك سعود ومن تخرج منها المشاركة في الفعالية التي ستشهد حراكًا كبيرًا يفتح آفاقًا جديدة نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي التسجيل من هنا.
وتتضمن الفعالية التي تستمر يومًا واحدًا العديد من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف تنمية مهارات المشاركين في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدراتهم الذهنية والشخصية والعملية، حيث تتضمن إقامة العديد من التطبيقات والتجارب الحية ، واستعراض التجارب العالمية الرائدة في الذكاء الاصطناعي، بحضور عدد من الخبراء المتخصصين والمؤثرين.
الذكاء الاصطناعيوستشهد فعاليات (أذكىKSU) خوض العديد من التحديات بين المشاركين من الطلاب والطالبات وبين الذكاء الاصطناعي، واستعراض آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في معامل كليات الجامعة، وسيخوض المشاركون تجربة فريدة من نوعها في التحول من خلال هاكاثون التحول.
وستتضمن الفعالية توزيع العديد من الجوائز القيمة للمشاركين، إضافةً إلى المساحة التي توفرها منطقة الـ AI PARK المليئة بالأنشطة الترفيهية والتفاعلية، وعربات الطعام، إضافة إلى جانب حزمة من البرامج الإثرائية التي تستهدف استثمار قدرات المشاركين واستكشاف مواهبهم، وتحفز لديهم الفضول بالمجال.
وتتكامل جهود جامعة الملك سعود مع "سدايا" من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات في بناء العقول والقدرات البشرية الوطنية، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة بينهم واكتشاف الموهوبين وتمكينهم من المنافسة عالميًّا، إضافة إلى توعيتهم بأحدث الاستخدامات والتطبيقات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي لتأسيس جيل قادر على التعامل مع تطورات هذه التقنيات المتقدمة والاستفادة منها بمختلف المجالات والاختصاصات.