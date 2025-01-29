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تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سلّم رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الربدي بن فهد الربدي, اليوم, 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بالمملكة بعد أن استوفوا متطلبات ومعايير الممارسة الناضجة المرتبطة بمنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي على مستوى الموثوقية وتبني الاستخدام المسؤول، والالتزام بمبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في ختام اللقاء الذي نظمته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم, وناقش على مدى يومين واقع تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية بحضور تجاوز 700 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص في فندق بمدينة الرياض.
تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي - واس

خدمات الذكاء الاصطناعي

ويأتي إصدار شهادة الاعتماد ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة نحو ريادة المملكة في تبنّي الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمكن للجهات الراغبة في الحصول على الشهادة والوسوم من الدخول لرابط منصة حوكمة البيانات الوطنية.
تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي - واس

وحظي اللقاء بتفاعل واسع بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، جرى خلاله مناقشة تقرير جاهزية المملكة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستخدام المسؤول في رفع مستوى النضج في الذكاء الاصطناعي، وأهمية تبني الضوابط والسياسات التي تدعم الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الذكية في المملكة، كما استعرض ممثلو الجامعات والمتبنيون الأوائل لوسوم الذكاء الاصطناعي تجاربهم المحلية والعالمية في تحقيق الاستخدام المسؤول لمنتجات الذكاء الاصطناعي.
تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي - واس

الذكاء الاصطناعي

وبحث المشاركون دراسة تنظيمات الذكاء الاصطناعي في القطاعات، والإنجازات والتحديات التي تواجه تنظيم الذكاء الاصطناعي في القطاعات من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الوقوف على التجارب الدولية في المجال.
تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي - واس

ويجسد هذا اللقاء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها مع رفع مستوى الوعي والتبني للسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وبما يسهم في رفع مستوى الممارسة والنضج لخدمات ومنتجات الذكاء الاصطناعي في المملكة تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.
تسلّيم أكثر من 40 جهة شهادات اعتماد مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي - واس
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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