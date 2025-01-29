شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية