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توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة

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الدمام - شريف احمد - شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة.
ووقع الاتفاقية مساعد وزير الداخلية هشام ابن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.

مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة

وجاء ذلك عقب استقبال سموه في مكتبه بالوزارة اليوم رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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