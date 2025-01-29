شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل الدولية" تشيد بدور المملكة في قيادة مستقبل سوق العمل العالمي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام