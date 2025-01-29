شكرا لقرائتكم خبر عن القبص على مخالف لتهريبه 111,733 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (111,733) أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وضبط بحوزته على سلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

