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القبص على مخالف لتهريبه 111,733 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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واس - أبها 0 تبليغ

القبص على مخالف لتهريبه 111,733 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي

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الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه (111,733) أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وضبط بحوزته على سلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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