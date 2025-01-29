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الرياض.. ضبط مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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  • الرياض.. ضبط مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي 2/2

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الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض.
وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

الحياة الفطرية

وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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