شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي والان نبدء بالتفاصيل

الحياة الفطرية

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة الرياض.وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.