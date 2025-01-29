شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يطلع على تقرير أمانة جائزة الأمير نايف للأمن العربي والان نبدء بالتفاصيل

الحاضرون في اللقاء

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس هيئة أمناء جائزة الأمير نايف -رحمه الله- للأمن العربي، في مكتبه بالوزارة، اليوم، أعضاء هيئة أمناء الجائزة.واطلّع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال على تقرير الأمانة العامة للجائزة، الذي استعرض أبرز أعمالها، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها ويبذلها أمناء الجائزة.وحضر الاستقبال نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.فيما حضر من الهيئة وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سالم نواف الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الداخلية القطري عبدالله بن خلف الكعبي، وعضو مجلس النواب الأردني حسين هزاع المجالي، والأمين العام لجائزة الأمير نايف للأمن العربي محمد بن علي كومان.