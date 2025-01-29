شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال جلالته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة خليفة علي حمد المناصير، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

