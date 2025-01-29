شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: موجة برد قادمة يستمر تأثيرها حتى الاثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس ، عبدالله العصيمي، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقع أن تشهد الساعات القادمة حتى صباح الخميس أمطار متفرقة على أجزاء من القصيم خصوصا شمالها وشمالها الشرقي وشمال الزلفي وأجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات الباحة.

وأكد أنه سيعقب هذه الحالة موجة باردة يبدأ تأثيرها الفعلي غدًا الخميس ويستمر حتى الإثنين القادم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق منها جازان، عسير، الباحة.