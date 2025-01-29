شكرا لمتابعة خبر عن بيل كلنتون: يشرفني أن أكون في المملكة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأميركية بيل كلنتون، بجهود المملكة في تطوير قطاع السياحة لخلق فرص استثمارية وتعزيز اقتصادها.

وقال كلينتون خلال كلمة له بمنتدى مستقبل العقار، المقام بالعاصمة الرياض: “يشرفني أن أكون في المملكة، حيث تجمعني علاقة وطيدة مع ملوك المملكة وقيادتها منذ أن كنت رئيسا للولايات المتحدة”.

وأضاف: “المملكة تقوم بجهود جبارة في تطوير قطاع السياحة لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز اقتصادها وهذا أمر في غاية الأهمية، لأن هذا هو جوهر كل تقدم”.

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