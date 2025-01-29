خطة زمنية لتفعيل الوظائف الإشرافية بالصحة

وجه وزير الصحة فهد الجلاجل بتعجيل مشاريع ومبادرات التحول الهادفة إلى انتقال الوزارة إلى دورها الإشرافي والتنظيمي، على أن تكون جاهزة بحلول عام 2026.

أوصاف وظيفية

تضمن التوجيه تحديد الوظائف الرئيسية المتطلبة لقيام الوزارة بدورها الإشرافي، وتصميم الهيكل الإداري النهائي لوزارة الصحة وفروعها، وكذلك تقدير عدد الوظائف اللازمة والأوصاف الوظيفية ومعايير اختيار الموظفين وضوابط التسكين بالتنسيق مع لجنة دراسة ممكنات المبادرات المالية لتحول وزارة الصحة، المُشكلة بالقرار الوزاري سابقا، على أن يتم وضع خطة زمنية لتفعيل هذه الوظائف الإشرافية تستهدف اكتمال جاهزيتها بحلول عام 2026.

مبادرات التحول

اشتمل توجيه الوزير على الرفع خلال 30 يوما من التوجيه بخطة إنجاز المهام المشار إليها إلى اللجنة الإدارية لاعتمادها، وبتقرير شهري يوضح مدى التقدم في تنفيذ الخطة المعتمدة، والتحديات والمخاطر ذات العلاقة، والحلول المقترحة لتفاديها والتعامل معها.

يأتي ذلك سعيا إلى دعم وتسريع مشاريع ومبادرات التحول الهادفة إلى انتقال الوزارة إلى دورها الإشرافي والتنظيمي بالتوازي مع انتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة، وتعزيزا لحوكمة هذه المشاريع والمبادرات، بما يكفل توضيح الأدوار والمسؤوليات، وفعالية التنسيق والسيطرة على المخاطر، وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

تطوير وتحسين

يذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي، الذي يأتي ضمن رؤية 2030، يهتم بالصحة العامة بكل مكوناتها، ويعمل على تسهيل الوصول للخدمات الصحية، والرفع من جودتها عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ويسعى إلى تحقيق عدد من المستهدفات، من أبرزها زيادة نسبة رضا المستفيدين من تجربة الخدمات الصحية خلال التنويم في المستشفيات، لتصل إلى 85.76%، بالإضافة إلى تعميم السجل الطبي الرقمي الموحد ليشمل 100% من السكان، ورفع نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية، لتصبح 90%، والوصول إلى متوسط عدد الوفيات من حوادث الطرق 5 لكل 100.000 نسمة، والوصول لـ88% من التجمعات السكانية، بما فيها الطرفية، المغطاة بالخدمة الصحية على مستوى المملكة.

تحول القطاع الصحي 2023

- ارتفاع نسبة رضا المستفيدين من تجربة الخدمات الصحية

- تحقيق 87.45% في التنويم بالمستشفيات

- ارتفاع عدد العاملين المؤهلين في التمريض لكل 100.00 من السكان من 581.6 في عام 2019 إلى 733

- ارتفاع نسبة التجمعات السكنية، بما فيها الطرفية، المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية إلى 96.41%

- ارتفع متوسط العمر المتوقع للإنسان في المملكة إلى 77.6 سنة

- 2678 حالة تم إنقاذها عبر الإسعاف الجوي بزيادة 34%

- 13 مليون مستفيد من خدمة «وصفتي»

- إطلاق 20 تجمعا صحيا