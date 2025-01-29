شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة إصدار تصريح عربة متنقلة للمنشآت التجارية عبر تطبيق بلدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة تصريح عربة متنقلة غير غذائية عبر منصة “بلدي” دعمًا لقطاع الأعمال بتمكين أصحاب المنشآت التجارية غير الغذائية من ممارسة أعمال البيع في أماكن متفرقة لخدمة عملائهم في مواقعهم، وتوسيع دائرة أعمالهم.

وتسعى الأمانة من أتمتتها للخدمة، وتقديمها رقميًّا على منصة “بلدي” إلى تسهيل الوصول للخدمات البلدية في أي وقت، ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية، كما حرصت على تطبيق جميع المواصفات والالتزام بجميع المعايير والمقاييس المعتمدة من جهات الاختصاص من قِبل أصحاب المنشآت التجارية لتقديم خدماتهم لعملائهم بأعلى جودة ورفع مستوى التنافس بينهم.

وللاستفادة من الخدمة يجب أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول، وتتاح الخدمة لأصحاب الأنشطة التجارية غير الغذائية التالية: الصيانة المنزلية من كهرباء وسباكة وتكييف وتبريد، وصيانة الأجهزة الإلكترونية كالحاسب الآلي والجوالات، والصيانة الخفيفة للسيارات مثل إصلاح الإطارات وغسيل السيارات وتبديل زيوت السيارات، والحلاقة للرجال والأطفال.