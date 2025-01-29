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مقيت القحطاني: اللي تبغى تروح الكوفيات مع صديقاتها ابتعد عنها فيها صخونة المسترجلة .. فيديو

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  • مقيت القحطاني: اللي تبغى تروح الكوفيات مع صديقاتها ابتعد عنها فيها صخونة المسترجلة .. فيديو 1/2
  • مقيت القحطاني: اللي تبغى تروح الكوفيات مع صديقاتها ابتعد عنها فيها صخونة المسترجلة .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - وجه الشاعر مقيت القحطاني نصيحة مهمة للشباب المقبلين على الزواج، يحثهم بها على حسن اختيار الزوجة الصالحة .

وقال القحطاني في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على تيك توك :” إذا لقيت اللي تبغى تروح الكوفيات مع صديقاتها وتسافر برا، لاتقترب منها، هذي فيها سخونة المسترجلة.”

وأضاف:” هذي تبغى تعزل الزوج عن حياتها، والزوج هو كل حياتك وأعظم نتيجة بحياتك يا إمرأة.”

وأثار المقطع موجة جدل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّقت أحدهم قائلة:” هذه وجهة نظرك لكن لست مكلف بالآخرين.”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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