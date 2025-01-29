3 مهرجانات سياحية تتنافس بالأحساء

في أجواء شتوية تتواصل الأنشطة السياحية والترفيهية بمهرجان تسويق التمور المُصنعة في الأحساء حاليًا بتنظيم من الأمانة، وستستمر طوال شهر فبراير المقبل في القلعة التراثية التابعة للأمانة بمخطط عين نجم في مدينة المبرز.

وستنطلق الاثنين المقبل فعاليات مهرجان «ليالي القيصرية» بتنظيم من أمانة الأحساء في وسط مدينة الهفوف التاريخي، وستستمر طوال شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى انطلاق مهرجان «شتوية العيون» بتنظيم من نادي العيون، مساء غد، وذلك في مقر النادي بمدينة العيون الواقعة شمال الأحساء، وسيستمر طوال شهر فبراير المقبل.

وأبان قائمون على مهرجان «ليالي القيصرية» أن أنماط الفعاليات في المهرجان متنوعة ما بين: الفنون الأدائية، والأنشطة الثقافية والتفاعلية والترويحية، والأجنحة التعليمية. وأوضح المشرف العام على مهرجان «شتوية العيون»، عبدالرحمن الكليب، أن المهرجان، الذي يدعمه الشباب والأسر المنتجة، سيقدم تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتسوق، مستهدفة كل أفراد الأسرة، وذلك على أرض مساحتها 10 آلاف متر مربع، لافتا إلى بدء الفعاليات من الساعة الـ12 ظهرًا حتى الـ11 ليلًا، وستضم أنشطة متنوعة، بينها: خيمة بيت شعر، و30 لعبة ترفيهية تناسب جميع الأعمار، مع التركيز على الألعاب الكهربائية، وحلبة سيارات الكارتينج، و50 كشكا تعرض مختلف الأنشطة والمنتجات، و15 مطعمًا.