شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل بيل كلينتون بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في مكتبه بالرياض اليوم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون؛ حيث جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

وحضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الامريكية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.