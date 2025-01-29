شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة لتعزيز وصول ذوي الإعاقة للخدمات التأمينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت هيئة التأمين عن إطلاق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة، بهدف تسهيل وصول الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات التأمينية بشكل مباشر وفعال.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشمولية وتوفير حلول مبتكرة تضمن وصول الخدمات لجميع الفئات دون تمييز، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وتمكن هذه الخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل الفوري مع الهيئة عبر منصاتها الرقمية، مما يتيح لهم الحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة، بالإضافة إلى تسهيل استكمال معاملاتهم التأمينية بطريقة سلسة ومبسطة.

وتعتمد هذه المبادرة على أحدث التقنيات الرقمية التي تعزز قنوات التواصل الفعالة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.

وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة ينسجم مع إستراتيجيتها في تبني التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية بما يواكب رؤية المملكة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تمكين الأفراد ذوي الإعاقة وتعزيز وصولهم.

إلى مختلف الخدمات بسهولة ويسر, كما تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتوفر آلية تواصل حديثة ومرنة تسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.

ودعت هيئة التأمين جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الإلكترونية المخصصة، مؤكدةً التزامها بتقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز التكامل والشمولية في قطاع التأمين, وشددت على استمرار جهودها في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة التي تضمن تحسين تجربة العملاء والارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وفق أحدث الممارسات العالمية.