شكرا لمتابعة خبر عن الرميح: نسبة إسهام المرأة السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بلغت 84% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية شهد خلال الأعوام الأربع الماضية زيادة في أعداد الموظفين بنسبة 100 ٪؜.

وجاء ذلك خلال كلمة معاليه في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض خلال الفترة من 29 – 30 يناير الجاري.

وبيَّن أن نسبة إسهام المرأة السعودية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بلغت 84%، إضافة إلى أن المشاركة السعودية في القطاع ارتفعت إلى 47 ٪؜ فضلًا عن 66% من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

وأشاد بالدور الكبير التي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعاون المتواصل بين الوزارتين في دعم كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أنه يجريي العمل للوصول إلى هدف توطين القطاع في المرحلة المقبلة وإيجاد فرص وظيفية تصل إلى 300 ألف وظيفة.

وأشار نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى أن الوزارة ووفقًا لرؤية المملكة 2030 طورت إستراتيجية قطاعية وعبر منافذ عدة داخل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الهدف هو زيادة الفعالية وتوفير فرص وظيفية جديدة، موضحًا أنهم عملوا على إنشاء أكاديميات غير ربحية في عدة مجالات داخل القطاع، التي من شأنها أن تُسهم في تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتطوير الكفاءات للدخول لسوق العمل.