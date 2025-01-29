شكرا لقرائتكم خبر عن "جسور التواصل".. برنامج لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 3 إلى 7 شعبان 1446هـ البرنامج الوزاري “جسور التواصل”، وذلك بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة أم القرى.

ويشارك في البرنامج (48) طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، يمثلون (16) إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة، حيث سيقدمون أوراق عمل حول الاتصال الثقافي والحضاري.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاعتزاز بالدين، والولاء للملك، والانتماء للوطن، إضافةً إلى إكساب الطلبة مهارات الحوار باللغة العربية الفصحى، وتنمية قدراتهم على التعبير الصحيح عن أفكارهم وآرائهم، وتمكينهم من الإلقاء والتواصل الفعّال.

تطوير مهارات الاتصال

كما يسهم البرنامج في نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وتحصين الطلبة من الأفكار السلبية، وصقل مهاراتهم الثقافية من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة.

ويعد برنامج “جسور التواصل” ملتقى طلابيًا يهدف إلى تطوير مهارات الاتصال والحوار والإلقاء الفعّال لدى الطلبة، وتعزيز قدرتهم على مناقشة مختلف الموضوعات العلمية، والاجتماعية، والثقافية، والوطنية، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن من أدوات الحوار والتواصل الحضاري.