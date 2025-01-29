شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ضبط مخالف لنظام البيئة بحوزته حطب محلي للبيع والان نبدء بالتفاصيل

متابعة نشاطات نقل الحطب المحلي

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزته حطب محلي معروضًا للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.