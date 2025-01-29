شكرا لقرائتكم خبر في حفل استثنائي ... منسوبو وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة يكرمون (عرّاب التوطين) محمد جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقام منسوبو ومنسوبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة حفل تكريم استثنائي في إحدى القاعات الكبرى بمدينة جدة، احتفاءً بمدير عام الفرع، الأستاذ محمد بن إبراهيم جلال الغامدي، الذي أنهى مسيرته العملية الحافلة بالعطاء بعد ثلاثين عامًا من الخدمة الدؤوبة للوطن.

شهد الحفل حضور نخبة من أعيان جدة والمسؤولين والإعلاميين واشتمل على فقرات متنوعة، من بينها قصائد شعرية، وأداء العرضة الجنوبية التي أضفت أجواء من الفخر والاعتزاز، كما عبّر زملاء المحتفى به عن مشاعر الشكر والتقدير في كلمات مؤثرة ألقت الضوء على جهوده وإسهاماته الكبيرة التي تركت بصمات واضحة في مسيرته وذلك على لوحة الذكريات والتوقيع عليها.

وألقى مساعد المدير العام لفرع الوزارة، الأستاذ هاني أبو ملحة، كلمة نيابة عن منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة، أكد فيها على شخصية الغامدي القيادية التي أضاءت سماء العمل والعطاء، مشيدًا بحكمته القيادية وبصيرته الثاقبة، خاصة خلال رئاسته للجنة التوطين بمنطقة مكة المكرمة.

وأضاف أبو ملحة أن الأستاذ محمد جلال عمل بلا كلل لتعزيز كفاءة أبناء الوطن وإيجاد الفرص التي تسهم في بناء مستقبل مشرق لهم، مما جعله نموذجًا للتميز والإبداع.

ووصف الحضور الأستاذ محمد جلال الغامدي بأنه “أيقونة العمل الوطني”، مشيرين إلى إنجازاته المهمة، خاصة في ملف توطين الوظائف، حيث قاد خلال العقد الأخير جهود لتمكين أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، وأجمع الجميع على أنه قدوة يُحتذى بها في الإخلاص والتفاني، وركيزة أساسية في تعزيز التوطين بمنطقة مكة المكرمة. كما أن بصمات الغامدي ستظل محفورة في تاريخ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وستبقى شاهدة على مسيرة حافلة بالإخلاص والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي كلمة مؤثرة، استهلها الأستاذ محمد جلال الغامدي بالترحيب الخاص بتواجد والدته بالحفل وأهله وقال أن سر ومفتاح نجاحه في مسيرته العملية هو دعوات والدته حفظها الله.

كما عبّر عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين على هذا التكريم الذي اعتبره ثمرة لجهود جماعية وتعاون مثمر مع زملائه، مؤكدًا أن هذا الاحتفاء يمثل دافعًا جديدًا له لمواصلة خدمة الوطن بطرق أخرى، مشيرًا إلى أن مسيرته الطويلة كانت ملهمة ومليئة بالتحديات والإنجازات التي سيظل يعتز بها.

اختُتم الحفل وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الصادقة، حيث انهالت الهدايا التكريمية على المحتفى به تقديرًا لدوره البارز وعطائه الكبير.