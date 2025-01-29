شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقى على الشتاء 26 يومًا والربيع 51 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، المدة المتبقية على موسم الربيع وإجازة الشتاء.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” بقي على العقارب 12 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 22 يومًا، وعلى يوم التأسيس 25 يومًا، وإجازة الشتاء 26 يومًا، وعلى رمضان 30 يومًا، والحميمين 52 يومًا، وإجازة عيد الفطر 52 يومًا.

وأضاف:” بقي على الربيع 51 يومًا، وعلى الذراعين 77 يومًا، وعلى إجازة عيد الأضحى 121 يومًا، و الحج 127 يومًا، و على فصل الصيف143 يومًا، وإجازة الصيفq48 f يومًا، و نهاية السنة الهجرية 149 يومًا.”