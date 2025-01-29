شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: متوقع أمطار متفاوتة اليوم وغدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن الحالة الممطرة السابعة المتوقعة اليوم الأربعاء وغدًا .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” ‏متوقع أمطار يغلب عليها الديم الخفيف متفاوتة من خفيفة لمتوسطة من اليوم الأربعاء للخميس 30 رجب 1446هـ على أجزاء من حائل القصيم والصمان الباحة وعسير وجازان وجنوبي مكة والجوف وشمال منطقة الرياض.”

وكانت الأرصاد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.