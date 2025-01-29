السعودية | “هيلثي آند تيستي” العالمية تُشارك في أكبر معرض للأغذية والمشروبات على مستوى العالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تستعد شركة “هيلثي آند تيستي” العالمية للمشاركة في النسخة الـ30 من معرض الخليج للأغذية “جلفود”، أحد أكبر معارض الأغذية والضيافة في العالم، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 17 إلى 21 فبراير.

وتأتي مشاركة “هيلثي آند تيستي” هذا العام لتسليط الضوء على أكثر من 70 منتجًا صحيًا يحمل اسم الشركة، تتنوع بين المشروبات الطبيعية، والمأكولات الصحية التي تلبي احتياجات مختلف الأسواق العالمية، ومن بين المنتجات البارزة التي ستعرضها الشركة “هيلثي كولا”، المشروب الغازي الصحي الذي يجمع بين الطعم اللذيذ والمكونات الصحية، بالإضافة إلى مجموعة من الأغذية التي صُممت لتعزيز خيارات المستهلكين الصحية.

وتتواجد الشركة خلال المعرض في جناح المملكة المتحدة داخل صالة زعبيل رقم 3، مستهدفة استعراض منتجاتها أمام جمهور عالمي، وبناء شراكات جديدة تدعم خططها التوسعية، حيث تعمل “هيلثي آند تيستي” حاليًا في 7 دول، وتشمل مقراتها المملكة المتحدة، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وجاري العمل حاليًا على إطلاق مقرًا جديدًا في ألمانيا لدعم استراتيجياتها داخل الاتحاد الأوروبي، وآخر في تركيا لتوسيع حضورها في دول منظمة الدول التركية.

وتهدف الشركة إلى التوسع لتصل إلى 25 دولة بحلول عام 2025، مع التركيز على تقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة في قطاع الأغذية الصحية.

وعن مشاركة “هيلثي آند تيستي” في معرض جلفود، صرح د. أشرف صيام، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلًا: “مشاركتنا في جلفود هذا العام تحمل طموحات كبيرة، حيث نهدف إلى تعزيز انتشار منتجاتنا الصحية في الأسواق العالمية، والتعاون مع شركاء جدد لتحقيق رؤية الشركة في نشر الوعي وتحسين نمط الحياة والاستهلاك الغذائي لملايين المستهلكين حول العالم”.

جدير بالذكر، أن معرض “جلفود” يُعتبر فرصة مثالية لاكتشاف أحدث الاتجاهات في مجال الأغذية والمشروبات، ويجمع تحت سقفه كبرى الشركات وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، مما يجعله منصة فريدة لتعزيز التعاون والابتكار في هذا القطاع.

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