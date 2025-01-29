شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لمساعدة الشعب السوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم، الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق.وتحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية.تأتي هذه المساعدات تجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.وغادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية الـ 15 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.وتحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.