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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان السيول، ونشاط شديد في الرياح السطحية.
وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً - بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى 6 مساءً.
المناطق المتأثرةتشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً - بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى 6 مساءً.