شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على حائل والان نبدء بالتفاصيل

المناطق المتأثرة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان السيول، ونشاط شديد في الرياح السطحية.تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً - بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى 6 مساءً.