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"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على حائل

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واس - حائل 0 تبليغ

  • "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على حائل 1/2
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية ونشاط للرياح السطحية على حائل 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم الأربعاء، من هطول أمطار رعدية وتساقط للبرد وجريان السيول، ونشاط شديد في الرياح السطحية.

المناطق المتأثرة

تشمل تأثيراتها المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة مساءً - بمشيئة الله تعالى- وتستمر حتى 6 مساءً.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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