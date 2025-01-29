شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح شديدة على الباحة وجازان والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على جازان

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، القرى، والمندق، وبلجرشي, وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.كما نبَّه المركز من أمطار خفيفة على محافظات المخواة, والعقيق, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.حذر المركز الوطني من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.‏وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.