شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يُدشن الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية، والتي تمتد على مساحة 260 ألف متر مربع.

جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع م. خالد بن محمد السالم.

مميزات الواجهة البحرية

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال جولته على مميزات الواجهة البحرية التي توفر خدمات متعددة للسكان والزوار، بالإضافة إلى المباني متعددة الاستخدامات، والجلسات الشاطئية، والمطاعم، والمقاهي، بهدف تعزيز جودة الحياة ودعم السياحة.



تعزيز النمو السياحي والاقتصادي

عقب ذلك وضع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان حجر الأساس لمشروع العثيم مارينا باستثمار يبلغ 400 مليون ريال، ويمتد المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع.

شاهد الحضور خلال الحفل عرضًا مرئيًا عن المشروع الذي يضم مجمعًا تجاريًا متكاملًا، وفندقًا عالميًا، ومساحات ترفيهية، ومطاعم، وصالات سينما.

ويأتي المشروع داعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز النمو السياحي والاقتصادي.

