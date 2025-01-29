شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تشتكي من جلوس الشباب في المترو: هم جالسين وكل البنات حولهم واقفين.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة عن غضبها من جلوس الشباب في المترو بينما الكثير من الفتيات لا يجدن مقاعد خالية للجلوس ماما يضطرهم للوقوف طيلة الوقت .

وقالت ‏”في قسم العوائل وهم جالسين وكل البنات حولهم واقفين، الحين متى الشباب يستوعبون إن قسمهم الأفراد؟!”.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو أظهر عدد من الشباب جالسين داخل المترو فيما كان عدد من البنات واقفين ، وأرفقت المقطع بتعليق “في قسم العوائل هم جالسين وكل البنات حولهم واقفين مين الغلطان ؟”.