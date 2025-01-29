شكرا لمتابعة خبر عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم في بعض مطارات المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الأربعاء، في بعض مطارات المملكة.

وشارك المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المطارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.