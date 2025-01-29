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درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم في بعض مطارات المملكة

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  • درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم في بعض مطارات المملكة 2/2

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الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الأربعاء، في بعض مطارات المملكة.

وشارك المسند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قائمة بدرجات الحرارة المسجلة اليوم على تلك المطارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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