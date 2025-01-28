شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

درجات الحرارة الصغرى

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقريرعنليلة الثلاثاء/الأربعاءوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 13 درجة مئوية.- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.- الرياض 10 درجة مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 7 درجات مئوية.- تبوك 5 درجات مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 5 درجات مئوية.- الباحة 7 درجات مئوية.- عرعر 4 درجات مئوية.- سكاكا 4 درجات مئوية.- جازان 23 درجة مئوية- نجران 11 درجة مئوية.- الخرج 8 درجات مئوية.- المجمعة 7 درجات مئوية.- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.- الدوادمي 7 درجات مئوية..- شرورة 12 درجة مئوية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.



البحر الأحمر

تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية.ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.