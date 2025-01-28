شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يعزي الأمير تركي بن محمد وإخوانه في وفاة والدهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خالص تعازيه ومواساته للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وإخوانه أصحاب السمو في وفاة والدهم الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

وكان الديوان الملكي أعلن اليوم الثلاثاء وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز سيصلى عليه يوم غدٍ الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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