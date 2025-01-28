شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 2 مئوية.. أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

درجات الحرارة الصغرى

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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الدمام - شريف احمد - سجلت القريات وعرعر وطريف أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها درجتين مئوية.وفي المرتبة الثانية جاءت كل من حائل ورفحاء وسكاكا بـ5 درجات، ثم أبها التي سجلت 6 مئوية.سجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاءوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليدرجات الحرارة الصغرىالدمام 13 درجة مئويةمكة المكرمة 18 درجة مئويةالمدينة المنورة 14 درجة مئويةالرياض 10 درجة مئويةجدة 19 درجة مئويةأبها 7 درجات مئويةتبوك 5 درجات مئويةبريدة 7 درجات مئويةحائل 5 درجات مئويةالباحة 7 درجات مئويةعرعر 4 درجات مئويةسكاكا 4 درجات مئويةجازان 23 درجة مئويةنجران 11 درجة مئويةالخرج 8 درجات مئويةالمجمعة 7 درجات مئويةوادي الدواسر 11 درجة مئويةالدوادمي 7 درجات مئويةشرورة 12 درجة مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحةتمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقيةولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك