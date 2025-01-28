شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 2 مئوية.. أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت القريات وعرعر وطريف أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها درجتين مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من حائل ورفحاء وسكاكا بـ5 درجات، ثم أبها التي سجلت 6 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
درجات الحرارة الصغرى
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 7 درجات مئوية.
- تبوك 5 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 7 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 11 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 7 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 7 درجات مئوية..
- شرورة 12 درجة مئوية.
تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية.
ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من حائل ورفحاء وسكاكا بـ5 درجات، ثم أبها التي سجلت 6 مئوية.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 13 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الثلاثاء/الأربعاء.
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درجات الحرارة الصغرى
- الدمام 13 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 14 درجة مئوية.
- الرياض 10 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 7 درجات مئوية.
- تبوك 5 درجات مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 7 درجات مئوية.
- عرعر 4 درجات مئوية.
- سكاكا 4 درجات مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية
- نجران 11 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 7 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 11 درجة مئوية.
- الدوادمي 7 درجات مئوية..
- شرورة 12 درجة مئوية.
حالة الطقس اليوم الثلاثاءيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض القصيم وحائل والحدود الشمالية والشرقية.
ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.