تقييم تُعلن إطلاق برنامج الشهادة المهنية لفئة "معاين"

أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عن اعتماد وإطلاق برنامج الشهادة المهنية لفئة "معاين". وتُعد الشهادة وثيقة تقدمها تقييم وفق متطلبات محددة للعمل في منشآت التقييم؛ للقيام بأعمال المعاينة في فروع تقييم العقارات، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات. وتستهدف شهادة معاين الراغبين في دخول سوق العمل في مجال التقييم، لحاملي شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الثانوية في التعليم المهني، أو الدبلوم في تخصصات محددة، حيث سيحصل المُعاين على برنامج تدريبي متخصص في المعاينة، يشتمل على مجموعة من الأسس والمتطلبات المهنية للمعاينة، بحسب كل فرع مستهدف، ويركز على تمكينهم من استخدام أدوات احترافية؛ لتزويد المقيّمين بالتفاصيل الفنيّة المطلوبة، بما يسهم في رفع جودة مخرجات عملية التقييم. وأشارت تقييم عن بدء استقبال طلبات التسجيل للدورات التدريبية للحصول على شهادة مُعاين من خلال البوابة الإلكترونية في موقع تقييم الرسمي ، كما نوّهت للمقيّمين الذين سبق لهم ممارسة مهنة التقييم، بإمكانية التقديم للحصول على شهادة معاين، وفق المتطلبات النظامية للشهادة.



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