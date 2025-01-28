وأوضحت "الغذاء والدواء" أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث بعض الكميات ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وأوصت "الهيئة" المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص منه، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة.
وأشارت إلى أن مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.
وأكدت أنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها تواصل جهودها من أجل ضمان سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة عبر (19999).
كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تُصدر تحذيرًا من منتج روست لحم بقري للعلامة التجارية Arrowhead لتلوثه ببكتيريا الليستيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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