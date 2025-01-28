شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يوافق على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وشهدت الجلسة العديد من القرارات منها الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة.

كما شملت القرارات تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية.

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