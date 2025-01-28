شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأمير سلطان يجري استبدال الصمام الأورطي عن طريق القسطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بإجراء طبي جديد يتمثل في إستبدال الصمام الأورطي بالقسطرة من خلال الشريان السباتي في الرقبة بدون مضاعفات لمريض كان يعاني من تضيقات شديدة و تكلسات في شرايين الفخذ تمنع من إستبدال الصمام بالقسطره عن طريق شريان الفخذ.

حيث يعتبر إستبدال الصمام الأورطي بالقسطرة من الخيارات الحديثة للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة بسبب تضيق الصمام و لا يستطيعون الخضوع لعمليات القلب المفتوح الجراحية لظروفهم الصحية المتعددة أو لتقدم العمر.

ويتم هذا الإجراء للمرضى الذين لا تسمح حالتهم بالخضوع للتدخل الجراحي حيث يتم مناقشة الحالة طبياً مع الإستشاريين وبعد إتخاذ القرار الطبي يتم إصلاح الصمام الأورطي بالقسطرة عن طريق الشريان الفخذي و تحت تخدير موضعي.

و بفضل من الله و منته تمكن فريق طبي من إستشاريي القلب من تخصصات متعددة مثل ( القسطرة التداخلية ، جراحة القلب ، الأشعة الطبقية و التلفزيونية) بعمل الإجراء عن طريق القسطرة من خلال الشريان السباتي من الرقبة اليسرى بنجاح و بدون مضاعفات حيث غادر المريض المستشفى بعد ٢٤ ساعة من الإجراء و هو بصحة و عافية.