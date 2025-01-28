شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: فرص هطول الأمطار غدًا على القصيم وحائل والدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار يوم غد على بعض المناطق في المملكة.

وأكد “الحقيل وجود فرص مطر خاصة بالفترة المسائية على القصيم وحائل والزلفي وأجزاء من سدير.

وأضاف أن هذه الفرص تمتد شرقا للدهنا والصمان، مرجحا هطول الأمطار أيضا على الجبيل والدمام ويعود معها الضباب فجر الخميس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت هذه المناطق كل من جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية.

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