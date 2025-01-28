شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم، على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.

كما وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة “منشآت” وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة “سميدا” التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وشهدت الجلسة الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.

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