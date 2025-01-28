رئيس هيئة الغذاء والدواء: التحقق من خلو منتجات آي هيرب من مشتقات الخنزير مسؤولية المستهلك

أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي على الأسئلة الشائعة حول احتواء منتجات iherb التي تدخل إلى المملكة العربية السعودية على مشتقات الخنزير.

وقال الجضعي خلال برنامج في الصورة مع المذيع عبدالله المديفر عند سؤال المذيع عن خلو المنتجات التي تدخل إلى السعودية من مشتقات الخنزير قائلا : "لدينا آلية للمتابعة والتأكد من مثل هذه المنتجات والتحليل فيها، وفي حالات معينة نحتاج إلى التأكد منها "، مؤكدا بأن المنتجات الغذائية خالية تماما من مشتقات الخنزير.

*منتجات i herb

وعند السؤال عن خلوّ منتجات iherb تحديدا من مشتقات الخنزير، بيّن الجعضي أن هذه المنتجات بصفة عامة غير مسجلة في الهيئة ، ويمكن للشخص أن يتأكد بنفسه .

وعزا الأمر إلى أن الشخص قد يستورد مجرد عبوة واحدة، بالتالي لايمكن أخذ عبوة واحدة فقط لتحليلها في المختبر".