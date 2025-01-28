شكرا لقرائتكم خبر منصة "سرد" نقلة نوعية للبيانات الحضرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء منصة "سرد" والتي تهدف لدعم العملية التخطيطية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير بيانات حضرية دقيقة وأدوات متطورة تخدم مختلف القطاعات التنموية بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تطلعات سكان المنطقة الشرقية.

وثمن أمير المنطقة الشرقية جهود هيئة تطوير المنطقة الشرقية في دعم ومواصلة التطور في المنطقة بالتكامل مع بقية الجهات المعنية في ظل الدعم اللامحدود التي تحظى به كافة مناطق المملكة من قبل القيادة الرشيدة "ايدها الله".

وأضاف سموه" يعد إطلاق مثل هذه المشاريع تسهم بشكل فعال في الوصول للمستهدفات الرئيسية لرؤية السعودية 2030 والتي تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف خلال كلمته التي القاها "بأن منصة "سرد" تمثل نافذة معرفية متكاملة ونموذجًا رائدًا في تقديم البيانات الجيومكانية والتنموية بشكل موحد، وصُممت المنصة لتكون قاعدة بيانات حضرية شاملة تدعم التخطيط والتنمية عبر جمع وتحليل وتنظيم البيانات لتقديم معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتتميز بربطها أكثر من 50 جهة حكومية وتنموية، مما يعزز التعاون والتكامل".

وأضاف العبداللطيف " منصة "سرد" ليست مجرد مشروع لجمع البيانات، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وشركاء التنمية من خلال تعزيز التعاون وحوكمة البيانات، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتحليل الاحتياجات ووضع استراتيجيات قائمة على الحقائق، كما أنها تُبرز مكانة المنطقة الشرقية كنموذج رائد في التخطيط الحضري الحديث والتنمية المتكاملة".

وبين العبداللطيف " أن المنصة تستهدف الوصول إلى (550 ) طبقة بيانات حضرية، و(250) مؤشرًا حضريًا تنمويًا، و(250) مليون معلومة حضرية، بالإضافة إلى أرشيف يضم أكثر من (3000) صورة حضرية فوتوغرافي، و تهدف المنصة إلى دعم المجتمع المحلي والباحثين عبر إتاحة المعلومات الحضرية، مما يساهم في تحقيق حوكمة تدفق البيانات وسرعة الوصول إليها، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق".

وتحرص هيئة تطوير المنطقة الشرقية من خلال إطلاقها لمنصة سرد إلى إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها، وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الداعمين وشركاء النجاح.